28-08-2020, 112Groningen.nl & Sponsor

Sponsor: Wat je moet weten over sportondergoed

Groningen - Sportondergoed vormt de basis van je sportoutfit. Of je nu gaat hardlopen, voetballen of tennissen, goed sportondergoed kiezen is belangrijk.

Het reguleert namelijk mede de temperatuur van je lichaam en ondersteund je houding. Maar aan welke basisregels moet het nu allemaal voldoen?Het kiezen van het juiste ondergoed is zowel voor heren als dames belangrijk maar er zijn natuurlijk wel andere eisen. Zo hebben mannen voldoende aan een thermoshirt, sportonderbroek, sokken of compressiekousen maar hebben dames ook een goed zittende bh nodig.De basisregel is dat je sportondergoed niet mag voelen. Dit betekent dat het niet mag knellen of afzakken maar liefst ook geen of zo min mogelijk naden moet bevatten zodat er geen irritaties ontstaan. Als sporter wil je namelijk graag dat je outfit comfortabel aanvoelt. Naast naadloos moet het ook bescherming geven tegen hoge of lage temperaturen. Het zweet en vocht moet het dus van je huid weg transporteren. Met andere woorden; goed sportondergoed schuurt niet en houdt je droog.Het kiezen van het juiste ondergoed is ook essentieel om goed te kunnen sporten in verschillende weersomstandigheden. Je thermoshirt of sportonderbroek zorgen er namelijk voor dat zweet goed wordt afgevoerd maar beschermen je ook tegen kou of warmte. Een extra laagje kleding in je sporttas of heuptasje meenemen, is bij twijfel trouwens altijd een goed idee.Voor vrouwen is het belangrijkste om een goed zittende en ondersteunende sport bh te kiezen. Je moet weten dat borsten geen spierweefsel hebben om bewegingen op te vangen tijdens het sporten. Borsten bestaan uit vet- en bindweefsel, vocht en klieren. Daarnaast zijn borsten extra gevoelig voor bewegingen, Dit komt omdat ze alleen vast zitten aan de borstwand. Een goede bh voor je dagelijkse activiteiten voldoet dus niet voor het sporten. Daarbij komt nog het feit dat 70% van de vrouwen de verkeerde bh-maat draagt. Extra belangrijk dus om aandacht te besteden aan het uitzoeken van de juiste sport bh. En ja ook voor vrouwen met kleine borsten is een goede ondersteunende sport bh essentieel.Er zijn diverse soorten sport bh’s. Wat voor jou goed is, is afhankelijk van de grootte van je borsten en natuurlijk je voorkeur. Er zijn bh’s met beugels die de grotere borsten precies daar ondersteunen waar het nodig is zonder kans op knellen. De borsten moeten, klein of groot dus altijd goed ondersteund worden bij het sporten. Voor vrouwen met kleine borsten kan dan het fijn zijn om te kiezen voor de sport bh met vulling . Deze vullingen (pads) geven de borsten een liftend push-effect. Hierdoor krijgen ze wat meer volume krijgen. De pads volgen de rondingen van de borsten waardoor nauwsluitende sporttops gewoon een optie blijven. Extra fijn is dat de pads er ook voor zorgen dat je tepels goed bedekt zijn zodat het niet te zien is als je het even koud hebt.Ook de stof die je kiest is belangrijk. Materialen die geschikt om in te sporten zijn onder andere Nylon, spandex en Wol. Sportondergoed met zilver vezels zorgen voor verkoeling en verwijderen bacteriën. Deze laatste vorm draag je overigens echt voor de functie want charmant is het niet. Voor heren is een gewone boxer van katoen is niet zo geschikt om in te sporten. Beter kies je voor een boxer die gemaakt is van microfiber. Deze stof neemt zweet beter open voelt aan als een tweede huid. Voor vrouwen geldt dat een slipje of boxer van deze materialen beide een optie zijn. wat je kiest is afhankelijk van jouw voorkeur.