28-08-2020, 112Groningen.nl & RTVNoord

Stel bindt (stief)zoon (17) urenlang vast op stoel; zaak te ernstig voor politierechter

Leek - Niet één maar drie rechters moeten zich buigen over een zaak tegen een stel uit Leek dat hun 17-jarige (stief)zoon 26 uur lang vastbond op een stoel.

De rechter twijfelde aanvankelijk of zij zelf de zaak vrijdag zou behandelen. De 50-jarige vader was niet verhoord over de mishandelingen die hij zou hebben gepleegd. De rechter besloot de twee eerst op zitting te ondervragen en op basis daarvan een beslissing te nemen over het doorschuiven of niet. Beiden gaven toe dat zij de jongen op stoel hebben vastgebonden. Maar dat deden zij omdat zij hem wilden beschermen.