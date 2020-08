28-08-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Scooterrijdster licht gewond bij ongeval in binnenstad

Groningen - Bij een verkeersongeval in de Gelkingestraat in de binnenstad van Groningen is vrijdagmiddag een vrouw gewond geraakt.

Rond kwart over één kwam de melding bij de hulpdiensten binnen waarop meerdere politie-eenheden en een ambulance ter plaatse werden gestuurd.



Het ongeval had plaatsgevonden op de Gelkingestraat ter hoogte van het zebrapad nabij de Carolieweg. Hoe het ongeval precies is gegaan is onbekend. Bij het ongeval waren een fietser, een scooterrijdster en een automobilist betrokken. Hoe de bestuurders met elkaar in botsing zijn gekomen is niet bekend, hier doet de politie onderzoek naar.



De scooterrijdster raakte bij het ongeval gewond en werd door het ambulancepersoneel gecontroleerd op haar verwondingen. Na een medische check bleek zij licht gewond te zijn geraakt en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



De betrokken scooter raakte beschadigd door het ongeval, de schade van de andere betrokkenen is niet bekend. Politieagenten brachten het ongeval in kaart en noteerden de gegevens van de betrokken partijen.