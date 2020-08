28-08-2020, 112Groningen.nl & Stichting Groningen Hartveilig

Cursussen & trainingen Stichting Groningen HartVeilig weer hervat vanaf september

Groningen - De trainingen en cursussen van Groningen HartVeilig en andere instanties liggen vanwege het coronavirus al vanaf half maart stil.

Vanaf dat moment was het niet meer verstandig en veilig om te oefenen of om het certificaat als burgerhulpverlener met een training te verlengen.Organisaties zoals de Nederlandse Reanimatie Raad, het Rode Kruis en de Branchevereniging Burgerhulpverlening hebben in een Protocol richtlijnen opgesteld om op een veilige manier reanimatiecursussen aan te bieden. Uiteraard volgen wij die richtlijnen.Sommige onderdelen van de cursussen zijn nog niet mogelijk. Bijvoorbeeld de aanwezigheid en de inzet van LOTUS of het oefenen van sommige praktijksituaties. In de training houden de instructeurs 1,5 meter afstand van elkaar. Na het oefenen op een pop worden het mondstuk en de longen verwisseld en wordt de torso schoongemaakt.Alle voorschriften voor de cursussen en trainingen leest u in deze sheet De instructeurs zijn allemaal goed op de hoogte van de nieuwe instructies en zorgen voor een correcte uitvoering.De cursussen van Groningen HartVeilig starten in de tweede week van september 2020. U vindt het aanbod op de website www.groningenhartveilig.nl Wilt u meedoen aan een cursus of training? Dan kunt u zich aanmelden via https://groningenhartveilig.nl/deelnemer . U bent van harte welkom!