28-08-2020, Redactie - 112Groningen

GGD: Geen coronatest mogelijk komende dagen.

Provincie Groningen - Het Ministerie van Volksgezondheid heeft aangegeven dat de druk op de laboratoria te groot wordt. Hierdoor kan de wachttijd voor een coronatest oplopen tot twee dagen.

Landelijk is op 51 van de 98 testlocaties geen plek binnen 48 uur. Ook in Drenthe is de capaciteit bijna uitgeput. Daar is nog één locatie waar de test binnen 48 uur kan worden afgenomen.

Regio's waar minder tests worden afgenomen zijn gevraagd testmateriaal af te staan aan de drukkere regio's om tekorten te voorkomen. De wachttijden in deze regio's zullen hierdoor ook toenemen. Minister De Jonge verwacht echter dat er de komende tijd dagelijks duizenden meer tests kunnen worden afgenomen dan nu het geval is omdat in Duitsland laboratoriumcapaciteit wordt ingekocht.