29-08-2020, Buurtpreventie Zuidlaren

Auto dreigt weg te zakken na breuk waterleiding

Zuidlaren - Aan de Hulstlaan in Zuidlaren is in de nacht van vrijdag op zaterdag een breuk in een waterleiding ontdekt.

Buurtpreventie Zuidlaren was bezig met hun ronde toen zij dit lek tegenkwamen. Vlakbij het lek stond een auto die dreigde weg te zakken. Buurtpreventie Zuidlaren heeft de meldkamer ingelicht. WaterMaatschappij Drenthe geeft aan dat ongeveer 70 huishoudens getroffen zijn door het lek. Rond 12.00 is het euvel vermoedelijk opgelost.