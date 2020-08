29-08-2020, Joey Lameris - 112Groningen

Auto verliest aanhanger bij Westerbroek

Westerbroek - Een aanhangwagen is zaterdagmiddag in de sloot belandt op de A7 ter hoogte van Westerbroek.

De aanhangwagen was door nog onbekende oorzaak achter een personenauto weggeschoten en in de sloot naast de A7 belandt. De automobilist merkte al snel dat zijn aanhangwagen los was gekomen van de auto en kon zijn voertuig enkele tientallen meter verderop veilig op de vluchtstrook neerzetten.

Een bergingsbedrijf moest eraan te pas komen om de aanhangwagen, die was beladen met onder andere een kast, uit de sloot te trekken. Rijkswaterstaat had in verband met het ongeval de vluchtstrook tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Bij het ongeval raakte niemand gewond.