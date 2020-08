30-08-2020, Patrick Wind - 112Groningen

Tesla uitgebrand bij dealer

Groningen - Bij een autodealer aan de Rostockweg in Groningen is zaterdagavond kort voor middernacht brand uitgebroken in een Tesla.

Snel ingrijpen van de brandweer heeft ervoor gezorgd dat de Tesla niet volledig uitbrandde. Wel is er grote schade. De politie heeft de directe omgeving van de brand afgezet voor sporenonderzoek. Waardoor de brand is ontstaan wordt onderzocht.