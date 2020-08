30-08-2020, Jelte Haumersen - 112Groningen

Hooi broeit in Midwolde

Midwolde - Aan de Hoofdstraat in Midwolde is zondagmiddag broei ontstaan in bulten hooi in een gebouw.

Omdat het hooi zich in een gebouw bevond is de brandweer met spoed uitgerukt om in te grijpen en erger te voorkomen. De brandweer heeft het hooi uit elkaar getrokken om het te kunnen blussen.