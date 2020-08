30-08-2020, Facebook: Team verkeer Noord-Nederland

11 fietsers bekeurd voor vasthouden telefoon

Groningen - "Een aantal fietsers dat aan het bellen was had niet eens in de gaten dat ik naast hen reed met een opvallende politiemotor", zo stelt de politie op Facebook. De politie hield gisteren een controle op het vasthouden van een telefoon op de fiets.

Bij deze controle zijn 11 fietsers bekeurd. Omdat het in de Stad druk kan zijn is het belangrijk goed op te letten in het verkeer. Het is sinds 1 juli 2019 verboden een telefoon, of ander electrisch apparaat vast te houden tijdens het fietsen.