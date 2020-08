30-08-2020, Facebook: Politie Westerkwartier

Dronken snelheidsduivel raakt rijbewijs kwijt

De Wilp - Een automobilist heeft op zaterdag 29 augustus zijn rijbewijs kunnen inleveren nadat hij te hard langs een lasercontrole reed.

De politie krijgt vaak klachten wanneer automobilisten op bepaalde weggedeeltes te hard rijden. Hierom heeft de politie Westerkwartier vrijdag en zaterdag lasercontroles gehouden in Zevenhuizen en De Wilp.

Bij de controle in Zevenhuizen op vrijdag is één persoon bekeurd die 77km/h reed waar 50 is toegestaan.

Op zaterdag heeft de politie in De Wilp een automobilist aan de kant gezet die na correctie 100km/h reed, daar waar 30 is toegestaan. Na een korte achtervolging kon de politie de autobilist staandehouden. De agenten merkten meteen een alcohollucht op. Bij controle bleek de man 545 ugl te hebben geblazen. Deze automobilist kon zijn rijbewijs inleveren.