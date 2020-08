30-08-2020, Mélarno Kraan & Marije Timmer - 112Groningen

Gewonde bij steekincident in Winschoten

Winschoten - Bij een geweldsincident op het Israelplein in Winschoten is zondagavond één persoon gewond geraakt.

De hulpdiensten werden omstreeks half zeven gealarmeerd voor het incident waarbij mogelijk zou zijn geschoten of gestoken. Meerdere politie-eenheden en een ambulance kwamen met spoed ter plaatse om medische hulp te verlenen aan het slachtoffer.



Het slachtoffer, die volgens getuige werd gestoken, werd door medewerkers in de ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De politie noteerde verklaringen van getuigen en deed onderzoek naar de aanleiding van het geweldsincident.



Het slachtoffer werd na een medische check in de ambulance met onbekende verwondingen met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de politie zijn er drie daders. Naar hen wordt gezocht.