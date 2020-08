31-08-2020, Henk Henstra - 112Groningen.nl

Felle uitslaande brand in woning in Uithuizen, geen gewonden

Uithuizen - In de nacht van zondag op maandag heeft er in een woning aan de Schoolstraat in Uithuizen een felle uitslaande brand gewoed.

Het vuur werd rond de klok van vier uur opgemerkt waarna meteen de hulpdiensten werden gealarmeerd. De brand zou mogelijk zijn ontstaan in de meterkast van de woning. De bewoners hebben gelukkig veilig de woning kunnen verlaten.



De brandweer schaalde enkele minuten na de eerste melding op naar Middel brand waardoor extra materieel, waaronder een hoogwerker, ter plekke kwam. Nadat een hoogwerker van de brandweer de lucht in ging, werd de brand uitslaande uit het dak van de woning. Bij de brand kwam veel rook vrij meldt de brandweer.



Vanmorgen omstreeks zeven uur heeft de brandweer het sein 'brandmeester' kunnen geven. Dit houdt in dat de brand onder controle is. De woning is door de brand helaas zwaar beschadigd. Stichting Salvage zal ter plekke komen om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling van de schade.