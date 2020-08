31-08-2020, Henk Henstra - 112Groningen.nl

Woning onbewoonbaar na felle brand in Uithuizen, schade is zeer groot

Uithuizen - De schade aan de woning waar vannacht brand uitbrak in Uithuizen is zeer groot.

Afgelopen nacht omstreeks vier uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in een woning aan de Schoolstraat in Uithuizen. Binnen enkele minuten was de brand al uitslaand uit het dak. Gelukkig konden de bewoners tijdig hun woning verlaten.



Brandweerlieden zijn tot vanmorgen zeven uur bezig geweest met het blussen van de brand. Toen werd het sein 'brandmeester' gegeven. Dit houdt in dat de brand onder controle is.



Bij daglicht is de schade goed te zien. De ramen van de woning zijn gesprongen, de muren zijn zwart geblakerd en de bovenverdieping is compleet verwoest. De woning is onbewoonbaar door de brand.



Een schade bedrijf is maandagochtend ter plaatse om de schade is kaart te brengen. Inmiddels is de woning afgezet met hekken en is netbeheerder Enexis ter plekke om het gas en elektra af te sluiten.



Over de exacte oorzaak van de brand is niet veel bekend. Vermoedelijk is de brand ontstaan in de meterkast van de woning. Of dit daadwerkelijk ook de oorzaak is geweest kan momenteel nog niet worden vastgesteld. De bewoners zullen de komende tijd op een andere locatie onderdak moeten zoeken.