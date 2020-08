31-08-2020, Facebook: Politie Westerkwartier

Inbraak bij bedrijf in Grijpskerk

Grijpskerk - Afgelopen zondag 30 augustus 2020 tussen 5:35 uur en 5:50 uur is er ingebroken in een bedrijf aan de Van Damstraat te Grijpskerk. De eigenaar zag op zijn camerabeelden dat er die nacht was ingebroken in zijn pand.