31-08-2020, Redactie - 112Gr.

Dronken bromfietser van de weg geplukt - Politie doet meer controles

Groningen - De bestuurder van een elektrische deelbromfiets heeft afgelopen vrijdag 265 ugl geblazen toen hij, naar eigen zeggen, even ging pinnen.

De politie geeft aan dergelijk gedrag vaker tegen te komen. Het is mogelijk goedkoper om na het stappen op een brommer naar huis te rijden dan een taxi te bellen. De gevolgen zijn bij een ongeluk echter niet te overzien. De verzekering zal niet uitbetalen wanneer er alcohol in het spel is. De politie zal vaker controleren.