Motorrijder onderuit op verkeersplein Eendrachtskade, oorzaak vermoedelijk oliespoor

Groningen - Op het verkeersplein aan de Eendrachtskade is maandagmiddag een motorrijder onderuit gegaan in de bocht.

De hulpdiensten werden rond kwart over twee gealarmeerd voor een aanrijding letsel nabij het verkeersplein. Een motorrijder was vermoedelijk door een oliespoor onderuit gegaan in de bocht.



De motorrijder werd door een verpleegkundige van de ambulancedienst gecontroleerd op zijn verwondingen. Na een controle bleek de man licht gewond te zijn geraakt. De politie deed kort onderzoek naar de toedracht van het ongeval.



In de bocht vanaf de Aweg naar de Eendrachtskade toe lag een groot oliespoor op het wegdek. Vermoedelijk is dit de oorzaak geweest waardoor de motorrijder onderuit is gegaan. De motorrijder kon na het ongeval zelfstandig verder rijden.