31-08-2020, Ruben Huisman - 112groningen & Video: DitIsRoden.nl

Forse rookontwikkeling bij keukenbrand

Peize - Aan de Kerkstraat in Peize is maandagmiddag brand uitgebroken in de keuken van een woning.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De weg was tijdens het blussen afgesloten voor het verkeer. Rond twintig voor drie werd het sein brandmeester gegeven. Een ambulance kwam ter plaatse om een van de bewoners te controlleren op rookinhallatie.