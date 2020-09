01-09-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

GGD opent nieuwe corona-testlocatie in de stad Groningen

Groningen - Vanaf vanmorgen, dinsdag 1 september 2020, heeft de GGD een nieuwe corona-testlocatie geopend in de stad Groningen. De nieuwe corona-testlocatie zit gevestigd in het voormalige Philips pand aan de Europaweg in de stad.

De nieuwe testlocatie zal 7 dagen per week geopend zijn voor mensen die zich willen laten testen. Natuurlijk moet er van te voren wel een afspraak gemaakt worden voor de test.De nieuwe testlocatie aan de Europaweg is de derde testlocatie in de provincie Groningen. Enkele weken geleden werd er een tweede testlocatie geopend in Veendam. De huidige corona-testlocatie in het UMCG blijft tot 1 september open, meldt de GGD.Momenteel zijn er gesprekken met een aantal gemeenten over mogelijk geschikte testlocaties, meldt de GGD. Het streven is om ook deze locaties uiterlijk per 1 september te openen. Waar in de provincie deze nieuwe testlocaties komen is nog niet bekend.Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen in Nederland met klachten zich laten testen op het coronavirus. De test kan aantonen of iemand het coronavirus op het moment van afnemen heeft. Daarom heeft het alleen zin om te testen bij klachten.Klachten die kunnen passen bij het coronavirus zijn onder andere:• verkoudheidsklachten• neusverkouden• loopneus• niezen• keelpijn• hoesten• verhoging• plotseling verlies van reuk of smaakEen afspraak maken voor een corona test kan via de website www.coronatest.nl. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken via het telefoonnummer 0800-1202.