31-08-2020, Facebook: Politie Groningen

Politie zoekt getuige van mishandeling

Groningen - Aan de Garsthuizermaar in de wijk Kardinge heeft maandagmiddag rond 17.00 uur een mishandeling plaatsgevonden. Een oplettende getuige heeft de mishandeling zien gebeuren en schakelde twee handhavers van de Stad in.

De politie wil graag in contact komen met deze getuige. De getuige was een man van tussen de 40 en 50 jaar oud, had een blanke huidskleur en een normaal postuur. De man was in bezit van een sportieve fiets. Kort daarvoor heeft deze man gewandeld met een vouw in het wandelgebied ‘De Kardingerbult’. Deze vrouw was naar schatting ook tussen de 40 en 50 jaar oud, had een blanke huidskleur, droeg blond haar in een staart en was brildragend. Bent u of kent u deze getuige(n)? Neem dan alstublieft contact op met 0900-8844. De politie komt ook graag in contact met andere getuigen van de mishandeling. Ook zij kunnen contact opnemen met 0900-8844 onder vermelding van zaaknummer 2020240674