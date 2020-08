31-08-2020, Facebook: Politie Westerkwartier

Politie zoekt getuigen van inbraak

Zuidhorn - Tussen zondag 30 aug 2020 19:00 uur en maandag 31 aug 12:00 uur is er een woninginbraak en een poging woningbraak geweest in Zuidhorn.

Dit is in de wijk De Oostergast. Mocht u informatie hebben die de politie kan helpen bij het oplossen van de inbraak en poging inbraak, dan verzoeken we u te bellen met 0900-8844 onder vermelding van BVH nummer 2020240767