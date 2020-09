01-09-2020, Ruben Huisman - 112Gr. & Ditisroden.nl

Uitslaande brand in schuur Peize (Video)

Peize - Aan De Streek in Peize is maandagavond rond 23.30 uur brand uitgebroken in een aangebouwde schuur bij een woning.

De brandweer is met groot materieel uitgerukt om de vlammen te bestrijden. Omdat de woning zelf een rieten dak heeft, is door de veiligheidsregio Drenthe besloten op te schalen naar Middel brand. Hiermee komt meer blusmateriaal ter plaatse. De bewoners konden de woning op tijd verlaten. Op het dak van de schuur liggen zonnepanelen. Of deze iets met de brand te maken hebben is niet bekend.