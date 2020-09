01-09-2020, Redactie - 112Groningen

Aardbeving van 2.0 bij Roodeschool

Roodeschool - Opnieuw een aardbeving in de provincie Groningen. Ditmaal in Roodeschool.

Het is de eerste keer dat er in Roodeschool een aardbeving werd gemeten. De beving had een kracht van 2.0 op de schaal van Richter. In de gemeente Het Hogeland, waar Roodeschool toe behoort, is het de vierde beving dit jaar.