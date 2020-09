01-09-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Ambulance chauffeur Henry Klok 25 jaar in dienst bij Ambulancezorg Groningen

Groningen - Ambulance chauffeur Henry Klok is vandaag 25 jaar in dienst bij de Ambulancezorg Groningen.

De ambulance chauffeur, die al vele jaren dienst draait in de stad Groningen, werd vanmorgen door collega's verrast op de Grote Markt.



Henry Klok begon in 1995 bij de Ziekentransport maatschappij (ZTM) aan Van Schendelstraat in de Wijert. Destijds was Henry 29 jaar en werkt sindsdien vol enthousiasme op de ambulance. Inmiddels rijdt hij vanaf de ambulancepost aan de Gotenburgweg in Groningen.



Om half elf vanmorgen stonden collega's van Henry klaar om hem te verrassen. Zes ambulance voertuigen stonden Henry op te wachten om hem een luid applaus te geven voor zijn jaren binnen de organisatie. Collega's beschrijven Henry als een zeer fanatieke man die echt voor de patiënten gaat.



Het enthousiasme van Henry komt volgens collega's ook van pas tijdens grote oefeningen. Bij zulk soort oefening vind Henry het namelijk leuk om het verkeer te regelen. Na de verrassing vertrokken de ambulance voertuigen in collone met spoed door de stad.







Namens 112Groningen.nl wensen wij Henry nog vele goede en mooie jaren toe binnen de ambulancezorg.