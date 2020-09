01-09-2020, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen

Voormalig gemeentehuis Haren ontruimd na mogelijke gaslekkage (Video)

Haren - Ruim veertig medewerkers van de gemeente Haren hebben dinsdagmiddag ruim een half uur buiten gestaan na een melding van een gaslekkage in het gebouw aan het Raadhuisplein in Haren.

De hulpdiensten ontvingen omstreeks half één de melding van een gaslekkage in het voormalig gemeentehuis in Haren. De brandweer is met spoed ter plaatse gegaan en heeft meerdere metingen verricht in het pand.

Na ongeveer een half uur konden de medewerkers weer terug naar binnen. Volgens een woordvoerder van de Groninger brandweer werd er uiteindelijk geen gas of andere gevaarlijke stoffen gemeten in het gebouw. Wat de oorzaak van de lucht is geweest is niet bekend. Bij het incident raakte verder niemand gewond.