Corona-update 1 september 2020

Landelijk - Afgelopen week zijn er 3.597 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn 9 meer dan het aantal meldingen van vorige week. Dat meldt het RIVM.

Er zijn in de afgelopen week 57 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 27 minder dan vorige week. Deze week zijn 24 laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld, 8 minder dan in de week er voor.



In de afgelopen week hebben ruim 163.000 mensen zich laten testen in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst teststraten, ruim 23.000 mensen meer dan de week daarvoor. Het percentage positieve testen op landelijk niveau is deze week licht gedaald naar 2,2%. Het reproductiegetal ligt rond de 1.



De in de afgelopen week gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.