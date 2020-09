01-09-2020, Bron tekst: Dvhn.nl

Nabestaanden verkeersslachtoffer vinden verdenkingen niet ernstig genoeg

Groningen - De nabestaanden van een Sabrina Vlaskalic (29), die in januari 2019 om het leven kwam bij een verkeersongeluk op de rotonde bij de Van Iddekingeweg en de Vondellaan, vinden de beschuldigingen van het OM niet ernstig genoeg.

De politie heeft het ongeval onderzocht.

Uit onderzoek is gebleken dat er twee scenario's zijn. In het eerste scenario rijdt Sabrina met haar fiets over het fietspad. Het tweede scenario stelt dat zij over het voetpad reed.

Volgens een getuige is het eerste scenario het geval. Ook de advocaat van de nabestaanden stelt dat er geen enkele aanleiding is om aan te nemen dat Sabrina op het voetpad reed.

Het Openbaar Ministerie heeft de chauffeur gedagvaard op grond van artikel 5, wat geldt als een overtreding. Artikel 6, roekeloos rijgedrag, geldt als een misdaad. De nabestaanden willen dat naast artikel 5, ook artikel 6 ten laste wordt gelegd. Wanneer het hof tot een beslissing komt is niet bekend.

