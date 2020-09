01-09-2020, Rijksoverheid.nl Bron

Kabinet staat stil bij maatregelen tegen verspreiding corona

Landelijk - Minister-president Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge hebben vandaag in een persconferentie de stand van zaken over het coronavirus gedeeld.

Zo gaven zij aan waar we nu, ongeveer een half jaar na het begin van de uitbraak, staan. Verder stonden zij stil bij wat we doen om een tweede golf voor te blijven. Lees het nieuwsbericht over de persconferentie van 1 september in eenvoudige taal.

Nog geen versoepelingen

Naast de algemene beschouwing van de situatie, werden een aantal specifieke punten verder toegelicht. Er is besloten om de discotheken en nachtclubs nog niet te openen.

Juichverbod blijft gelden

Daarnaast blijft het verbod op schreeuwen en zingen in groepsverband, ook wel het juichverbod bij demonstraties, sportwedstrijden en concerten, gelden.

Alle kinderen naar school en opvang

Bij gezinnen in quarantaine was in sommige gevallen de regel, dat kinderen van 4 tot en met 12 wel naar de opvang en school mochten. Bijvoorbeeld bij gezinnen die terugkeren uit een gebied dat vanwege COVID-19 code oranje heeft gekregen. Vandaag is besloten dat kinderen van 0 tot 4 jaar ook naar de opvang, sport en school mogen.

Veranderingen in verpleeghuizen

Personeel in verpleeghuizen wordt beter voorbereid op mogelijke besmettingen. Onder andere door het leren herkennen van symptomen, ervaring opdoen met isoleren en extra persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast wordt onderzocht of bewoners en medewerkers preventief kunnen worden getest, bij toename van besmetting in de directe omgeving. Bij een uitbraak in een verpleeghuis worden alle bewoners en medewerkers wekelijks getest.

Uitbreiding informatie coronadashboard

Tenslotte wordt het Dashboard Coronavirus steeds verder uitgebreid. Met ingang van 1 september 2020 staan daar nu ook de cijfers per gemeente op. Zo wordt het steeds beter mogelijk om gerichter maatregelen te treffen.