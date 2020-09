02-09-2020, Martin Nuver - 112Groningen & Joey Lameris

Defecte liften Tasmantoren na 21 uur gerepareerd

Groningen - Een defecte lift in de Tasmantoren aan de Regattaweg in Groningen heeft dinsdagavond voor een schroeilucht gezorgd.

De brandweer van Groningen werd even na half 8 's avonds opgeroepen voor een brandgerucht aan de Regattaweg. Bewoners van de Tasmantoren merkten een brandlucht op en alarmeerden de brandweer.

Een defecte lift(kortsluiting in twee transformators) bleek de oorzaak van de brandlucht te zijn. Beide liften zijn op dit moment buiten werking door kortsluiting. De bewoners van de rechter toren zullen vanavond van de noodtrap gebruik moeten maken. Een liftmonteur is aanwezig om de lift te repareren.

Update: Om 23:00 uur was de storing nog niet verholpen, monteurs gaan de hele nacht door om de liften weer aan de gang te krijgen, bewoners moeten via de noodtrappen(23 hoog totaal)

Woensdagmorgen om 08.45 uur zijn de nieuwe printplaten voor de twee liften onderweg, de storing is nog niet verholpen en duurt nog enkele uren is de verwachting. Vijf experts uit Duitsland moesten speciaal komen. Om 17:00 uur woensdagmiddag was 1 lift weer klaar.