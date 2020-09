01-09-2020, Patrick Wind - 112Groningen & Tekst: OogTV.nl

Forse keukenbrand in Groningen

Groningen - In een portiekwoning aan de Gorechtkade heeft dinsdagavond een forse brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Zegt Oogtv.nl

De melding van de brand kwam rond 21.05 uur bij de hulpdiensten binnen waarop direct een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. "Het betrof een keukenbrand", vertelt brandweerwoordvoerder Jesse Mol. "Toen we ter plaatse kwamen zijn we direct een blussing gestart. Het vuur hadden we vrij snel onder controle maar er is wel behoorlijk wat schade ontstaan. Stichting Salvage is inmiddels gewaarschuwd. Zij gaan de bewoners ondersteunen bij het afhandelen van de schade."

Bij de brand is niemand gewond geraakt. "Toen we ter plaatse kwamen stond iedereen buiten. Dat is ook het advies wat de centralist op de meldkamer geeft. Als er een telefoontje komt waarbij mensen een brand in een gebouw melden is altijd direct de oproep om naar buiten te gaan. Dat is in dit geval keurig opgevolgd." Over de oorzaak van de brand is niets bekend.