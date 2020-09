01-09-2020, Patrick Wind & Maikel Basstra - 112Groningen

Gaslucht in woning Zwarteweg

Groningen - De brandweer van Groningen werd dinsdagavond opgeroepen voor een gaslucht in een woning aan de Zwarteweg in Groningen.

Volgens de bewoonster zou in het toilet een gaslucht hangen. De brandweer heeft diverse metingen verricht. De brandweer heeft geen gas gemeten. Wel is er bij de CV-installatie een controle uitgevoerd.