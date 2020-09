02-09-2020, Henk Frans & Annet Vieregge - 112Groningen

Incident met lift bij Qsil: Twee uur vast in lift (Video)

Winschoten - Bij een bedrijf(Qsil) aan de Brouwerstraat in Winschoten werd woensdagmorgen een bedelving/instorting gemeld. De hulpdiensten waren in grote getale aanwezig.

Er was onder andere een traumahelikopter aanwezig. Volgens de brandweer zat er iemand vast in een lift. Brandweerwoordvoerder meldt dat het lastig is om bij de persoon te komen. De lift zit vast. De brandweerlieden proberen bij het slachtoffer tekomen Update: De persoon zat twee uren vast. Er was geen instorting. Het duurde wat langer dan normaal omdat er een veilige redweg gecreëerd moest worden. Bij een normale liftopsluiting is men over het algemeen zo klaar. De persoon werd rond 11.30 uur bevrijd. Deze werd overgedragen aan het ambulance personeel. Er is niets bekend over eventuele verwondingen.