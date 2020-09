02-09-2020, Joey Lameris 112Groningen

Oppervlakte verontreiniging Bornholmstraat Groningen

Groningen - Om 13:30 uur een melding van een verontreiniging van het oppervlakte water bij het bedrijf Lasaulec aan de Bornholmstraat in Groningen.

De brandweer van de stad en Bedum gingen ter plaatse, wat de oorzaak is van de vervuiling, is op dit moment nog onduidelijk. Bedum bracht de olieschermen.

Wat de oorzaak van het verontreinigde water is, is niet bekend. Dit wordt onderzocht door waterschap Hunze en Aa's.





Uit een oud schip dat in het haventje ligt lekt olie of heeft olie uit gelekt. Het olie is op het water terecht gekomen. Met speciale olieschermen wordt ervoor gezorgd dat de olie zich niet verder kan verspreiden. Zegt Oogtv.

Twitter P2000Groningen