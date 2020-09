Bij aankomst zag de brandweer dat de brand uitslaand was. Ze hebben daarop direct groot opgeschaald naar grote brand. Het zou gaan volgens de eerste berichten om een boerderij brand.

Bij de brand in Roodeschool komt veel rook vrij. Roetdeeltjes komen neer in de omgeving van Roodeschool. Er kunnen roetdeeltjes of verbrand stro in je tuin en om je huis terechtkomen door de brand. Je kunt de roetdeeltjes zelf opruimen en met veel water wegspoelen zegt de brandweer.