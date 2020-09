02-09-2020, P.Wind 112Gr. & R. Meter & M. Basstra

Sloopwoning in brand in Hoogezand

Hoogezand - Bij de Goeman Borgesiusstraat in Hoogezand stond woensdagavond om 22:35 uur een sloopwoning in lichterlaaie. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting. De huizen zijn afgesloten middels hekken.

In de wijk zijn veel huizen rijp voor de sloophamer. Heeft u info over daders of was u getuige bel dan de politie via 09008844.