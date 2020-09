03-09-2020, Oogtv.nl (Bron)

Komend weekend beperkt treinverkeer tussen Groningen – Leeuwarden

Groningen - Op zaterdag 5 en zondag 6 september rijden er geen treinen tussen Buitenpost en Leeuwarden, vanwege werkzaamheden aan het spoor.

Bovendien rijden er komend weekend geen sneltreinen op het hele traject tussen Groningen en Leeuwarden.

De stoptreinen rijden wel tussen Groningen en Buitenpost. Arriva zet bussen in tussen Buitenpost en Leeuwarden.

Reizigers moeten in- en uitchecken zoals ze gewend zijn bij de palen op het treinstation of bij de mobiele in- en uitcheckpalen. Ook moeten ze rekening houden met een langere reistijd. Bovendien mogen er geen fietsen mee in de bus. Meldt Oogtv.nl.