03-09-2020, Jelte Haumersen - 112Groningen.nl & Ditisroden.nl

Auto raakt te water na ongeval Zevenhuizen (Video)

Zevenhuizen - Bij een ongeval op de Veldstreek in Zevenhuizen is donderdag aan het einde van de middag een persoon lichtgewond geraakt. Beide inzittenden werden even uit voorzorg gecontroleerd in een ambulance. Ze kwamen met de schrik vrij.

De twee automobilisten kwamen met elkaar in botsing op het kruispunt. 1 voertuig kwam daarbij in het water terecht De toedracht is nog niet bekend. Een straatlantaarn werd geraakt en de kap ervan lag in het water. Een berger sleepte beide wagens af. Dvhn