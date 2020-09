03-09-2020, Dvhn.nl bron Rob Zijlstra & foto`s 112Groningen.nl

Flinke waarschuwing voor Groninger met explosieve stoffen

Groningen - De 27-jarige F.S. uit Groningen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 410 dagen, waarvan 360 dagen voorwaardelijk zijn opgelegd. Dat meldt het Dagblad van het Noorden op hun website.

S. werd in november vorig jaar aangehouden in zijn woning aan de Oosterhamriklaan in Groningen. In die woning lag 60 kilo aan explosief materiaal.

De opgelegde straf - ietsje lager dan er was geëist - behelst dat S. vooral een flinke waarschuwing krijgt.

Tijdens de rechtszaak erkende S. dat wat hij deed levensgevaarlijk was, maar bang dat het weleens fout zou kunnen gaan was hij niet.

