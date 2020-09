03-09-2020, Patrick Wind 112Gr.

Brommend geluid Curacaostraat Groningen

Groningen - Buurtbewoners hoorden donderdagavond een appart brommend geluid in hun woning aan de Curacaostraat, wat vermoedelijk van de buurvrouw kwam. Hierop hebben ze de hulpdiensten gebeld.

De politie en de brandweer kwamen ter plaatse. De melders hadden van de buurvouw een sleutel. Toen de brandweer naar binnen ging voor een controle. Bleek de bewoonster gewoon in haar bed te liggen. Nadat de brandweer dit ontdekte wensten zij de bewoonster een goede nacht en keerden ze terug naar de kazerne.

Mogelijk was het gebrom van een geluidsinstallatie in de woning, dit is niet bevestigd.