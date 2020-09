04-09-2020, Patrick Wind 112Gr. & Martin Nuver redactie

Man overleden na steekparij Vaargeul Lewenborg

Groningen - Omstreeks 00.20 uur donderdagnacht kreeg de politie een melding, dat er een man gewond op het schoolplein aan De Vaargeul in Groningen zou liggen. De leeftijd is nog onduidelijk.

Ter plaatse werd de man gereanimeerd door politie en ambulance, maar hij is inmiddels overleden. Hij had een steekwond.

Op dit moment is de toedracht onduidelijk. De politie is op de plaats delict een onderzoek gestart. De recherche is ter plaatse. Vrijdag meer info.

Video na 11:15

Tv Noord

Nos

tweet