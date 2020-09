Rond 00.20 uur kreeg de politie een melding binnen dat er een gewonde man zou liggen op een schoolplein aan de Vaargeul. Hulpverlening mocht niet meer baten. De politie startte direct een grootschalig onderzoek om onder andere de toedracht van het incident en de doodsoorzaak te achterhalen. Gezien de eerste bevinden uit het onderzoek gaat de politie uit van een geweldsincident met fatale afloop. De man had een steekwond. De politie heeft nog geen aanhouding(en) verricht.

Basisschool gesloten

Het plein van een basisschool aan de Vaargeul en de directe omgeving werd in de nacht van donderdag op vrijdag afgesloten voor forensisch onderzoek. Het betreffende schoolplein is nog steeds niet toegankelijk en de basisschool is tot nader order gesloten. Vannacht is er voor zover dat mogelijk was een buurtonderzoek gestart en dit zal vandaag een vervolg krijgen. De politie heeft de familie van de overleden persoon opgevangen.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die meer informatie hebben over deze zaak. Zij kunnen bellen via 0900-8844. Anoniem kan er informatie gedeeld worden via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl .

Update:

Aan het einde van de middag heeft de politie drie verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij dit incident. Het gaat om twee 17-jarige jongemannen en een 18-jarige vrouw, allen afkomstig uit de stad Groningen. Ze worden verhoord.

