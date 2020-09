04-09-2020, Veendam.nl persbericht

Burgemeester sluit loods in Wildervank

Wildervank - De gemeente Veendam heeft een terrein met loods aan de Meihuizenweg in Wildervank voor één jaar gesloten. Op 19 augustus 2020 heeft de politie in de loods een drugslaboratorium voor de productie en/of vervaardiging van synthetische drugs aangetroffen