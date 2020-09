04-09-2020, Oogtv.nl (Bron)

Tot het einde van het jaar rechtszaken in tijdelijk stadhuis aan Radesingel

Groningen - De Rechtbank Noord-Nederland gaat langer gebruik maken van zittingsruimte in de gemeentehuizen van de gemeenten Groningen en Assen. Dat maakte het bestuur van de rechtbank vrijdagmiddag bekend.

De gemeente Groningen heeft, tot het einde van 2020, twee dagen per week een zittingszaal ter beschikking gesteld voor zittingen van de rechtbank. De gemeente Assen stelt een dagdeel in de week een zaal beschikbaar. De aangeboden ruimte wordt gebruikt voor het houden van bestuurs- en privaatrechtelijke zittingen. Dat meldt Oogtv.nl.

Het gebruik van de extra ruimte is de rechtbank goed bevallen. “De uitkomst van de evaluatie is positief en heeft ook enkele verbeterpunten opgeleverd op het gebied van techniek en planning”, aldus de rechtbank. “Zo plannen we nu in Groningen meer tijd tussen de zittingen om drukte in de hal van de gemeentehuizen te voorkomen.