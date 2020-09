04-09-2020, 112Groningen & amateur video met gsm

Val van hoogte in Ter Apel (Video)

Ter Apel - Vrijdagmiddag omstreeks 15:20 uur is een man gewond geraakt nadat deze van een steiger viel aan de Moersloot in Ter Apel. De exacte toedracht is niet bekend gemaakt. De persoon viel een aantal meters naar beneden.

De persvoorlichtster van de politie bevestigd dat het gaat om een val van hoogte achter een woning. Zowel de traumahelikopter, politie, handhaving als ambulancedienst werden ingezet. De gewonde man is naar een ziekenhuis gebracht met onbekende verwondingen. Een onderzoek wordt ingesteld naar de gebeurtenissen bij de woning.