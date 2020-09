04-09-2020, Meternieuws.nl foto`s en video

Twee groningers aangehouden i.v.m. drugslab in Drenthe (Video)

Hollandscheveld - De politie heeft in een bijgebouw van een boerderij aan de Barsweg in Hollandscheveld een drugslab in aanbouw aangetroffen.

Daarbij zijn, volgens de politie, 2 mannen aangehouden op verdenking van het opzetten van een drugslab. Het lab was nog niet in werking. Wat er in dit lab geproduceerd moest worden, is onderdeel van het onderzoek. Gevaarlijke situatie Dit soort drugslaboratoria en opslagplaatsen is een groot risico voor bewoners en omwonenden. Niet alleen het productieproces, maar ook de opslag van chemische stoffen is gevaarlijk. Zo meldt de politie. Speelhutje van dochter op drie meter Daar werden vervolgens twee mannen in de boeien geslagen, in een onderzoek naar drugs. Volgens de politie gaat het om een 50-jarige man uit de gemeente Oldambt en een 66-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen. „Ik kon ze wel wat aandoen, toen ik ze voorbij zag komen samen met de agenten”, zegt de eigenaresse de volgende dag met ingehouden woede.

Daar werden vervolgens twee mannen in de boeien geslagen, in een onderzoek naar drugs.„Ik kon ze wel wat aandoen, toen ik ze voorbij zag komen samen met de agenten”, zegt de eigenaresse de volgende dag met ingehouden woede. Zegt Dvhn.nl