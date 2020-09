04-09-2020, Martin Nuver 112Gr.

Auto muurvast in slootje bij Bruilweering

Groningen - Rond 19:00 uur vrijdagavond is op de Bruilweering in de stad(Stadspark) een automobiliste met de achterwielen bij een tuincomplex op een smalle weg in een slootje terecht gekomen.