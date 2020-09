05-09-2020, Melarno Kraan 112Gr.,

Auto komt uit wasstraat en rijdt schuur binnen aan overkant (Video)

Veendam - Zaterdag aan het eind van de ochtend is een auto een schuur naar binnen gereden op de Transportweg in Veendam.

De auto kwam van het terrein van een wasstraat af en is daar door het hekwerk gereden. Na een paal plat te hebben gereden is het voertuig over de transportweg gereden en is tot stilstand gekomen in een schuur aan de overkant van de wasstraat.

De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. De oorzaak is niet bekend. Politie zal de toedracht nader gaan onderzoeken. Stichting Salvage komt ter plaatse voor de schade aan de schuur