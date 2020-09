05-09-2020, Dennie Gaasendam - DG-Fotografie

Panhard uit 1956 glijdt de sloot in door olie op de weg

Muntendam - Zaterdagmiddag is de bestuurder van een oldtimer, een Panhard uit 1956, met zijn bolide de sloot in gegleden op de Oosterweg in Muntendam. Ter plaatse waren beide rijstroken spiegelglad door olieresten op het wegdek.