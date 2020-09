05-09-2020, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Voetbalrellen in binnenstad Groningen

Groningen - In de binnenstad in Groningen is het zaterdagavond tot een vechtpartij gekomen. Op videobeelden is te zien dat tientallen mannen met elkaar op de vuist gingen.

Het incident gebeurde rond 20.00 uur. "Ineens stond er een grote groep mannen in de straat", vertelt een ooggetuige . "Er vlogen stoelen en tafels door de straat en over en weer werden flink wat klappen uitgedeeld. Een restaurant heeft wat schade aan het meubilair. Ook is er glaswerk kapot gegaan waarmee de groepen elkaar bekogeld hebben." De politie was snel ter plaatse bij de massale vechtpartij dat plaatsvond aan de Grote Kromme Elleboog in de binnenstad. Volgens incidentenfotografen is er niemand aangehouden. Ook niemand raakte gewond. Het gerucht gaat dat de vechtpartij te maken heeft met de oefenwedstrijd die FC Groningen zondag speelt tegen DSC Arminia Bielefeld, meldt OOGTV.