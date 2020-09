05-09-2020, Redactie

Zwaargewonde bij bedrijfsongeval in Marum

Marum - Aan de Haarsterweg in Marum is zaterdag aan het begin van de avond een man ernstig gewond geraakt bij een bedrijfsongeval op het terrein. Wat er exact aan de hand was is nog onduidelijk.

De traumahelikopter assisteerde de ambulancedienst. De persoon is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De inspectie SZW onderzoekt de toedracht van het incident.